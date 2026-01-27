  1. Ekonomim
Irak'ta Cumhurbaşkanı seçim oturumu ertelendi

Irak Meclisinde düzenlenmesi beklenen Cumhurbaşkanı seçim oturumu ertelendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Gülsel Abdurrahman, yeterli sayıya ulaşılamadığı için oturumun ertelendiğini söyledi.

Abdurrahman, gelecek oturumun 1 Şubat'ta düzenlenme ihtimali olduğunu belirtti.

Irak’ta 2003 sonrası siyasi denkleme göre Cumhurbaşkanı, Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor. Hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile birlikte bu görevi KYB’li üyeler yürütmüştü.

Irak’ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimleri kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Meclisin en büyük grubu olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki’yi Başbakan adayı olarak duyurmuştu.

