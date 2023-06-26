Irak'ta deprem

Irak'ın Duhok kentinde Hakkari'ye 14 km mesafede 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından Duhok'taki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Duhok'un Amedi ilçesinde saat 09.41'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğündeki depremin yerin 12,12 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

Sarsıntının herhangi bir mal ya da can kaybına neden olup olmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.