Irak'ta dolar kuru değişti: İşte halka ve bankalara satış fiyatı

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Irak Merkez Bankası, ülke ekonomisinde karaborsa ile resmi döviz piyasası arasında büyüyen makası daraltmak adına kritik bir adım attı. Dinarda yaşanan değer kaybını dizginlemeyi hedefleyen kurum, ABD doları için geçerli olacak yeni satış kurlarını kamuoyuna açıkladı.

Maliye bakanlığı ve bankalar için uygulanacak kurlar

Yapılan yeni düzenleme kapsamında döviz alım-satım zincirindeki kademeli kur yapısı netleştirildi. Alınan karara göre Irak Merkez Bankası, Maliye Bakanlığından ABD dolarını 1.300 Irak Dinarı seviyesinden devralacak. Merkez bankasının ticari bankalara yapacağı dolar satışlarında ise uygulanacak kur 1.310 Irak Dinarı olarak belirlendi.

Halka ve nihai alıcılara yönelik satış fiyatı

Ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik kararlar çerçevesinde dövizin piyasadaki nihai adresi de unutulmadı. Bankalar üzerinden halka veya nihai alıcılara satılacak ABD dolarının resmi kuru ise 1.320 Irak Dinarı olarak ilan edildi.

Karaborsaya karşı resmi kur hamlesi

Merkez bankası yönetimi, hayata geçirilen bu fiyatlandırma politikasıyla karaborsadaki kontrolsüz kur artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Yetkililer, resmi kurlar ile serbest piyasa arasındaki uyumu artırarak dinarın satın alma gücünü korumayı ve piyasadaki dalgalanmaları durdurmayı hedefliyor.