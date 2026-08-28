Irak’ta elektrik krizi büyüyor: Kerkük’te güneş enerjisine yoğun talep

Irak’ın kronikleşen elektrik krizi, Kerkük’te enerji tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor. Uzun süren elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısı nedeniyle mahalle jeneratörlerine bağımlı yaşayan kent sakinleri, yüksek maliyet ve çevre kirliliğinden kurtulmak için güneş enerjisi sistemlerine yöneliyor. Özellikle yaz sıcaklıklarının elektrik talebini artırdığı kentte, güneş panelleri hem haneler hem de işletmeler için giderek daha fazla tercih edilen bir alternatif haline geliyor.

Ev ve iş yerlerinin yanı sıra kamu kurumları da yöneliyor

Kerkük’te güneş enerjisi sistemleri yalnızca konutlarda değil, şirketler, ticaret merkezleri, sanayi tesisleri ve kamu kurumlarında da kullanılmaya başladı.

Sektör temsilcileri, artan talebin sistemlerin kurulum maliyetlerinde düşüşe yol açtığını belirtiyor. Güneş panelleriyle birlikte kullanılan teknolojiler, kullanıcıların sistemleri uzaktan ve cep telefonu üzerinden takip edebilmesine de imkan sağlıyor.

Jeneratörlerin maliyeti vatandaşı zorluyor

Kerkük'te elektrik ihtiyacının önemli bir bölümü uzun süredir özel jeneratörler aracılığıyla karşılanıyor. Ancak yakıt tedarikindeki sorunlar ve artan maliyetler, bu sistemlerin sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.

Nitekim kentte ağustos ayında yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı özel jeneratörlerin çalışamaması protestolara da yol açtı. Bu durum, elektrik ihtiyacını karşılamak için alternatif kaynaklara yönelimi daha da hızlandırdı.

Tarımda da güneş enerjisi kullanılıyor

Güneş enerjisine yönelim kent merkezleriyle sınırlı kalmıyor. Kerkük çevresindeki köylerde ve tarım alanlarında da güneş panellerinden yararlanılıyor.

Çiftçiler, özellikle kuyulardan su çekilmesi gibi enerji gerektiren işlemlerde güneş enerjisinden faydalanıyor. Böylece hem şebeke elektriğine olan bağımlılık hem de yakıtla çalışan jeneratörlerin kullanım ihtiyacı azaltılıyor.

Temiz ve sessiz enerji alternatifi

Güneş enerjisinin yaygınlaşması, ekonomik avantajların yanı sıra çevresel açıdan da önem taşıyor. Yakıtla çalışan jeneratörlerin neden olduğu egzoz gazı ve gürültü kirliliğinin aksine güneş panelleri sessiz çalışıyor ve elektrik üretimi sırasında doğrudan emisyon oluşturmuyor.

Kerkük'te yaşanan dönüşüm, Irak'ın petrol ve doğal gaz zenginliğine rağmen yıllardır çözemediği elektrik arzı sorununda dağıtık ve yenilenebilir enerji kaynaklarının giderek daha önemli hale geldiğini gösteriyor.