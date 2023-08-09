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Irak'ta 'eş cinsel' kelimesi yasaklandı

Irak'ta haberlerde "eş cinsellik" yerine "cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak.

Haber Merkezi
AA
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Irak basınında "eş cinsel" ve "eş cinsellik" kelimelerinin kullanılması yasaklandı.

Irak İletişim ve Enformasyon Kurumunun kararına göre, kurumdan çalışma ruhsatı alan tüm basın ve medya organlarında üretilen içeriklerde "eş cinsellik" yerine "cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak.

Kararla, "toplumun genel ahlaka aykırı ve yabancı terimlere karşı korunmasının hedeflendiği" kaydedildi.

 

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