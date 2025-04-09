  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Irak’ta genel seçimlerin tarihi belli oldu
Takip Et

Irak’ta genel seçimlerin tarihi belli oldu

Irak Bakanlar Kurulu, genel seçimlerin 11 Kasım’da yapılmasına karar verdi. Irak Yüksek Seçim Komiserliği de seçimleri belirlenen tarihte yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Irak’ta genel seçimlerin tarihi belli oldu
Takip Et

Irak hükümeti, genel seçimlerin 11 Kasım'da yapılmasına karar verdi.

Irak Bakanlar Kurulu, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında toplanarak, seçimlerle ilgili karar aldı.

Bu karara göre parlamento seçimleri 11 Kasım'da yapılacak.

Irak Anayasası'na göre genel seçimlerin her dört yılda bir yapılması gerekiyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği de seçimleri belirlenen tarihte yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara yeniden Türkiye'ye geliyorSuriye Devlet Başkanı eş-Şara yeniden Türkiye'ye geliyorDünya
Bahçeli: Kimse imza toplayıp erken seçim hayaline kapılmasın!Bahçeli: Kimse imza toplayıp erken seçim hayaline kapılmasın!Gündem
Dünya
Çin'den ABD'ye misilleme: Vergileri yüzde 84'e yükseltti! ABD'den jet yanıt
Çin'den ABD'ye misilleme: Vergileri yüzde 84'e yükseltti
İlham Aliyev: Bağımsızlığının tanınması için KKTC'nin yanında olacağız
İlham Aliyev: Bağımsızlığının tanınması için KKTC'nin yanında olacağız
Brezilya Devlet Başkanı Silva: ABD'nin vergileri işe yaramayacak
Brezilya Devlet Başkanı Silva: ABD'nin vergileri işe yaramayacak
Gazze'de 60 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunlarıyla karşı karşıya
Gazze'de 60 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunlarıyla karşı karşıya
İsrail, Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı sakinlerini evlerinden çıkmaya zorluyor
İsrail, Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı sakinlerini evlerinden çıkmaya zorluyor
ABD: BM'ye bağlı bazı gıda programlarının fonları yanlışlıkla kesildi
ABD: BM'ye bağlı bazı gıda programlarının fonları yanlışlıkla kesildi