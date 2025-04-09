Irak’ta genel seçimlerin tarihi belli oldu

Irak hükümeti, genel seçimlerin 11 Kasım'da yapılmasına karar verdi.

Irak Bakanlar Kurulu, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında toplanarak, seçimlerle ilgili karar aldı.

Bu karara göre parlamento seçimleri 11 Kasım'da yapılacak.

Irak Anayasası'na göre genel seçimlerin her dört yılda bir yapılması gerekiyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği de seçimleri belirlenen tarihte yapmaya hazır olduklarını açıkladı.