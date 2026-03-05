  1. Ekonomim
Irak’ta Ketaib Hizbullah, komutanının ABD'nin hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu

Irak’ta, Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, üst düzey komutanlarından Ebu Hasan el-Ferici’nin ABD saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Ketaib Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin hava saldırısında ölen Ferici için Bağdat’ta cenaze merasimi düzenleneceği kaydedildi.

Ferici’nin cenaze merasimi sonrası Necef’te toprağa verileceği de aktarıldı.

Ferici’nin dün Babil vilayetinde düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bilgisi yayılmıştı.

