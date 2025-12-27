Irak’ta mülteci kampında büyük yangın: Onlarca iş yeri yandı

Konuya ilişkin açıklama yapan Zaho Sivil Savunma Müdürü Cemal Hasan, yangının sabah saatlerinde çıktığını aktardı.

Hasan, Bacıd Kendal Mülteci Kampı’nın pazar yerinde büyük bir yangın çıktığını ve 30’dan fazla işyerinin yandığını belirtti.

Yangında can kaybı yaşanmadığını ifade eden Hasan, hasarın büyük olduğunu, incelemelerin ardından hasarın boyutuna ilişkin açıklama yapacaklarını söyledi.

Hasan, elektrikte yaşanan kısa devrenin yangına neden olduğunu kaydederek, rüzgarın hızından dolayı yangının kampa yayılma riski oluştuğunu ancak ekiplerin iki saatten kısa bir sürede yangını kontrol altına almayı başardığını belirtti.

Bacıd Kendal kampının sakinlerinin büyük çoğunluğunu Sincar ve çevresinden gelen Ezidi mülteciler oluşturuyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Irak hükümeti arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanamaması ve terör örgütü PKK dahil yasa dışı grupların bölgeden çıkmaması nedeniyle terör örgütü DEAŞ’ın saldırısından kaçan Sincarlılar evlerine dönemiyor.