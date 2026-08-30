  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Irak'ta Petrol Bakanlığı yetkilisine "haksız kazançtan" 7 yıl hapis cezası verildi
Takip Et

Irak'ta Petrol Bakanlığı yetkilisine "haksız kazançtan" 7 yıl hapis cezası verildi

Irak'ta Petrol Bakanlığı Dağıtım İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Maaric, haksız kazanç elde etme suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Irak'ta Petrol Bakanlığı yetkilisine "haksız kazançtan" 7 yıl hapis cezası verildi
Takip Et

Irak resmi haber ajansı INA'nın Yolsuzlukla Mücadele Kurumuna dayandırdığı haberine göre, Maaric hakkında mal varlığındaki açıklanamaz artış ve haksız kazanç elde etme suçundan 7 yıl hapis cezası verildi.

Maaric'in ayrıca haksız kazanç tutarı ve buna eşdeğer para cezası olmak üzere toplamda 53 milyar Irak dinarı ödemesine hükmedildi.

Haberde, Maaric'in mal varlığındaki açıklanamaz artış ve elde ettiği haksız kazancın yaklaşık 26,5 milyar Irak dinarı olduğu kaydedildi.

Referandumdan 'hayır' çıktı: İzlanda AB üyeliğini kabul etmediReferandumdan 'hayır' çıktı: İzlanda AB üyeliğini kabul etmediDünya
Kuzey Kore'nin telefonları: 5 dakikada bir ekran görüntüsü alıyor, bazı kelimeler yasaklı!Kuzey Kore'nin telefonları: 5 dakikada bir ekran görüntüsü alıyor, bazı kelimeler yasaklı!Dünya
Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarMevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarEkonomi
Havada yangın paniği: Rodos Adası'ndan kalkan uçak, havaalanına döndüHavada yangın paniği: Rodos Adası'ndan kalkan uçak, havaalanına döndüDünya

 