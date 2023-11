Irak'tan ABD'ye 'egemenlik ihlali' suçlaması

Irak hükümeti, ABD'nin ülkedeki Irak Hizbullahı ya da Hizbullah Tugayları olarak bilinen Irak Ketaib Hizbullah Hareketine yönelik misilleme saldırılarını, egemenlik ihlali diye nitelendirerek kınadı. Irak Hükümet Sözcüsü Besim El Evadi, salı ve çarşamba günü şafaktan önce düzenlenen hava saldırılarının "Irak devlet kurumlarının bilgisi olmadan" yapıldığını ve "Irak egemenliğinin kabul edilemez bir ihlali" olduğunu belirtti. Ayrıca Bağdat'la koordine edilmeden düzenlenen saldırıların bölgedeki gerilimi tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı ifade edildi.

Irak hükümet sözcüsü, İran destekli güçlerin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırılarını da eleştirdi. El Evadi, "Ordu kurumunun dışındaki her askeri eylem ve faaliyet kınanır ve ulusal çıkarları tehlikeye atan yasadışı bir girişim olarak addedilir" dedi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) konuyla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 22 Kasım sabah saatlerinde Irak'ta iki ayrı tesise iki ayrı tam isabetli saldırı düzenlendiğini belirtmişti. Açıklamada operasyonun, "21 Kasım tarihinde yakın menzilli füzeyle düzenlenen de dahil olmak üzere İran ve İran destekli grupların ABD ve koalisyon güçlerine karşı düzenlediği saldırılara doğrudan yanıt" niteliğinde olduğu belirtildi.

Hizbullah Tugayları, Curf el Sakar'daki mevkilerini hedef alan saldırılarda 8 savaşçısının öldüğünü duyurdu. Irak Hizbullahı, Irak silahlı kuvvetlerinin bir parçasını oluşturan Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) bünyesindeki gruplar arasında yer alıyor.

On the morning of November 22 in Iraq, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces conducted discrete, precision strikes against two facilities in Iraq. The strikes were in direct response to the attacks against U.S. and Coalition forces by Iran and Iran-backed groups, including the… pic.twitter.com/HySbSFNlp5