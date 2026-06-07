Irak ve Suriye'den hava sahasını kapatma kararı
İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından Irak hava sahasını 72 saatliğine, Suriye ise Şam Havalimanı uçuşlarını 12 saatliğine durdurdu.
İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanmasının ardından Irak Sivil Havacılık Kurumundan açıklama yapıldı.
Açıklamada, Irak hava sahasının 3 gün süreyle kapatılacağı belirtildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne dayandırdığı haberinde, güney hava koridorlarının geçici olarak kapatılarak Şam Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların 12 saat süreyle askıya alındığını belirtti.
Suriye’de uçuşların askıya alınması ve güney hava sahasının kapatılması kararı, İran’ın İsrail'in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarına karşılık İsrail’e füze atışlarının ardından geldi.