  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Irak’tan Lübnan’a acil yardım kararı
Takip Et

Irak’tan Lübnan’a acil yardım kararı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılmasının ardından Lübnan’a acil tıbbi yardım gönderilmesi talimatını verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Irak’tan Lübnan’a acil yardım kararı
Takip Et

Irak, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılmasının ardından yardım gönderme kararı aldı. Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avadi yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin Lübnan'da meydana gelen saldırılar nedeniyle Iraklı sağlık ekiplerinin ve tıbbi malzemelerin acilen ülkeye gönderilmesine karar verdiğini duyurdu.

"Siyonist saldırıları yakından takip ediyoruz"

İsrail'in Gazze halkını, Batı Şeria ve Güney Lübnan'daki sivilleri hedef alan saldırıları ile genişleme planlarını sürdürmesine karşı uluslararası müdahale gerektirdiğini vurgulayan el-Avadi, "Irak hükümeti, Lübnan'da meydana gelen siber saldırılar sonucunda yaralananlara acil yardım gönderecek. Siyonist saldırıları yakından takip ediyoruz" dedi.

Lübnan'da dün Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 750 kişi ise yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 348 gündür sürüyor! Can kaybı 41 bin 272'ye yükseldiİsrail'in Gazze'ye saldırıları 348 gündür sürüyor! Can kaybı 41 bin 272'ye yükseldiDünya

 

Ordu'da şüpheli paket paniği! Polisler harekete geçtiOrdu'da şüpheli paket paniği! Polisler harekete geçtiGündem

 

Dünya
Yaklaşan ABD seçimlerinde kritik şehir Pensilvanya!
Yaklaşan ABD seçimlerinde kritik şehir Pensilvanya!
Bölgede gerilim hat safhada: İsrail, Hizbullah'ın olası saldırısına hazırlanıyor
Bölgede gerilim hat safhada: İsrail, Hizbullah'ın olası saldırısına hazırlanıyor
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 348 gündür sürüyor! Can kaybı 41 bin 272'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 348 gündür sürüyor! Can kaybı 41 bin 272'ye yükseldi
Gazze'de, "ilaç krizi" derinleşiyor
Gazze'de, "ilaç krizi" derinleşiyor
Çin’den 9 ABD şirketine yaptırım kararı
Çin’den 9 ABD şirketine yaptırım kararı
Kamal Harris'ten, Donald Trump'a "geçmiş olsun" telefonu
Kamal Harris'ten, Donald Trump'a "geçmiş olsun" telefonu