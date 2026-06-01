İran, 24 saatte 15 geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), son 24 saatte aralarında 4 petrol tankerinin de bulunduğu toplam 15 geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, (DMO) donanmasının, gemilerin izin aldıktan ve kendileriyle koordinasyon sağladıktan sonra geçiş yaptığını bildirdi.

Açıklamada, gemilerin "düşman güçlerle herhangi bir işbirliğini yakın bir güvenlik tehdidi olarak değerlendireceğini ve buna göre müdahale edeceğini" konusunda uyarıldığı aktarıldı.