İran 28 ülkenin vatandaşlarına vizeyi tek taraflı kaldırdı

İran turizmi canlandırmak amacıyla 4 Şubat itibarıyla 28 ülkeyle vizeleri tek taraflı kaldırdığını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli, yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin vatandaşlarına yönelik İran'a turizm amaçlı seyahatler için tek taraflı vize muafiyeti uygulanmasına dair yönetmenliğin ilgili kurumlara iletildiğini belirtti.

Bigdeli, vize muafiyetinin, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Özbekistan, Tunus, Tanzanya, Japonya, Endonezya, Singapur, Brezilya, Sırbistan, Bosna Hersek, Belarus ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye uygulanacağını aktardı.

İranlı yetkili, muafiyet kapsamındaki 28 ülkeden Hindistan vatandaşlarının İran'a hava yoluyla vizeye ihtiyaç duymadan girebileceğini, kara sınırlarından giriş için ise vize almaları gerekeceğini ifade etti.

Bigdeli, "Buna göre İran'a turizm amaçlı seyahat eden bu 28 ülkenin vatandaşları 15 Behman 1402 (4 Şubat 2024) tarihinden itibaren İran'a seyahat etmek için vizeye ihtiyaç duymayacak." ifadelerini kullandı.