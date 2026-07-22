  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran: ABD, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı silahları İran'a karşı kullandı
Takip Et

İran: ABD, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı silahları İran'a karşı kullandı

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığını söyledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran: ABD, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı silahları İran'a karşı kullandı
Takip Et

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD ile yaşanan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in, 2025'teki 12 günlük çatışma sürecinde İran'ı bir hafta içinde yeneceklerini ve böleceklerini düşündüğünü ancak İran'ın "Sadık Vaat 1 ve 2" operasyonları ile "hedef bankası" oluşturduğunu ve savaşa dair bir teşhis ortaya koyduğunu ifade etti.

Şikarçi, ABD ve İsrail'in hem son protestolar hem de 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sırasında da aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdi.

Dünyada daha önce denenmiş ancak kullanılmamış birçok silahın İran'a karşı kullanıldığını öne süren Şikarçi, ABD'nin, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığını söyledi.

İran savaşı Trump'ı bitiriyor: Körfez ülkeleri Türkiye'ye yanaşıyorİran savaşı Trump'ı bitiriyor: Körfez ülkeleri Türkiye'ye yanaşıyorDünya
TUSAŞ’a ait eğitim helikopteri düştü: Emekli albay hayatını kaybettiTUSAŞ’a ait eğitim helikopteri düştü: Emekli albay hayatını kaybettiGündem
Dünya Kupası finalinde sahne alan yıldızlar ne kadar kazandı? İşte en yüksek ücreti alan isim...Dünya Kupası finalinde sahne alan yıldızlar ne kadar kazandı? İşte en yüksek ücreti alan isim...Ekonomi
ABD, İran savaşının maliyetini açıkladıABD, İran savaşının maliyetini açıkladıDünya