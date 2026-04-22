İran: ABD ablukasına rağmen temel gıda tedarikinde hiçbir sorunumuz yok

İran Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri Gızılçe, ABD deniz ablukasının etkilerine ilişkin açıklama yaptı. Gızılçe, yerli üretime dikkat çekerek, "ABD deniz ablukasına rağmen temel mal ve gıda tedarikinde hiçbir sorunumuz yok. Çünkü ülkenin büyüklüğü nedeniyle farklı sınır kapılarından ithalat yapmak mümkündür. Tarım ürünlerinin ve temel malların yaklaşık yüzde 85’i yurt içinde üretiliyor. Bu nedenle ülkenin gıda güvenliği sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından abluka kararı almıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan’da Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik deniz ablukası başlatıldığını bildirmişti. İran ise ablukaya tepki göstererek, bunun ateşkesin ihlali olduğunu ifade etmişti.