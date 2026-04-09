İran: ABD, ateşkes ya da savaş arasında seçim yapmak zorunda

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak bir mesaj iletti.

İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese dair şartların net ve açık olduğunu kaydeden Arakçi, “ABD, ateşkes ya da İsrail aracılığıyla devam eden savaş arasında bir seçim yapmak zorunda. İkisini birden seçemez. Dünya, ABD’nin taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini izliyor” ifadelerini kullandı.