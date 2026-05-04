İran: ABD donanması Hürmüz'e girerse hedef alacağız

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından, İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını hedef alacağını açıkladı.

Devlet medyası tarafından bildirilen İran Silahlı Kuvvetlerinin Birleşik Komutanlığından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bizim elimizde olduğunu ve gemilerin güvenli geçişinin silahlı kuvvetlerle koordineli olarak yapılması gerektiğini defalarca söyledik" denildi.

Ordu sözcüsü, Hürmüz Boğazı’ndaki tüm seyir faaliyetlerinin yalnızca İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini duyurdu.

ABD donanmasına Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaması ve boğaza girmemesi konusunda uyarıda bulunan sözcü, tüm ticari gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nda görevli İran ordusu yetkilileriyle koordinasyon sağlanmadan harekete geçmemesi gerektiği belirtildi.

Trump’tan Hürmüz Boğazı için “özgürlük projesi” açıklaması

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi" adıyla yeni bir süreci başlatacaklarını duyurdu.

ABD/İsrail-İran gerilimine doğrudan taraf olmayan birçok ülkenin kendilerinden Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerinin çıkarılması konusunda yardım istediklerini belirten Trump, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için bu ülkelere, gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik" ifadesini kullandı.

Bu duyuruyla eş zamanlı olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek ‘Özgürlük Projesi'ne destek vermeye başlayacağını bildirdi.