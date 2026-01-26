İran-ABD gerilimi havayolu seferlerini etkiledi

İran ile ABD arasındaki siyasi ve askeri tansiyonun artması, küresel havayolu trafiğini doğrudan etkiledi. Bölgedeki gelişmeler üzerine birçok uluslararası havayolu şirketi Orta Doğu hava sahasına yönelik uçuş planlarını yeniden düzenledi.

Rotalar uzadı, bazı seferler askıya alındı

İran ve Irak hava sahasını kullanmaktan kaçınan havayolları, seferlerini daha uzun rotalara yönlendirdi. Bu değişiklikler özellikle Avrupa ile Körfez ülkeleri ve Asya arasındaki uçuşlarda hissedildi. Bazı hatlarda seferler geçici olarak askıya alındı.

Körfez bölgesine yapılan uçuşlarda iptaller yaşanırken, bazı havayolları seferlerini sınırlı saatlerde gerçekleştirme kararı aldı. Güvenlik gerekçesiyle alınan bu önlemler, uçuş sürelerinin uzamasına neden oldu.

Alternatif güzergahların devreye alınması, havayolu şirketlerinin operasyonel planlamalarında değişikliğe gidilmesine yol açtı. Uzayan rotalar nedeniyle sefer sürelerinde artış görüldü.

Düşük maliyetli havayolları da İran ve Irak hava sahasını dışlayan uçuş planları oluşturdu. Bu kapsamda bazı hatlarda teknik duraklar eklendi.

Havayolu şirketleri, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak uçuş planlamalarını güncel tutmayı sürdürüyor.