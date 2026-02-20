İran-ABD gerilimi tırmanıyor: Savaş kapıda mı?

Bölgedeki askeri hareketlilik dikkat çekiyor. ABD, uçak gemilerini ve gelişmiş savaş unsurlarını İran çevresine konuşlandırarak hem caydırıcılık oluşturuyor hem de hızlı operasyon başlatabilme kapasitesini güçlendiriyor. Aynı zamanda İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve balistik füze programı Washington’un endişelerini artırıyor. ABD’ye göre bu programlar, bölgesel istikrarı doğrudan tehdit ediyor ve diplomatik sürecin kırılganlığını derinleştiriyor.

Askeri yığınak ve diplomasi

ABD, bölgede üslerini ve savunma sistemlerini güçlendirirken, müttefiklerini koruma ve dengeyi sağlama amacını da ön planda tutuyor. İran yönetimi ise herhangi bir saldırıya “kararlı ve orantılı” yanıt vereceklerini açıkladı. Tahran, stratejik varlıklarını potansiyel hedef olarak tanımlayarak olası çatışmanın boyutlarını yükseltti. Bu durum, kısa süreli hava saldırıları veya sınır ötesi operasyon senaryolarının ciddi şekilde değerlendirildiğini gösteriyor.

Gerilimin ekonomik boyutu da önemli. Bölgedeki tansiyon, petrol fiyatlarında artışa yol açıyor ve küresel enerji piyasasında dalgalanmalara sebep oluyor. Diplomasi süreci hâlâ devam ediyor, ancak süre baskısı ve sert açıklamalar müzakerelerin esnekliğini sınırlıyor. Bölgesel aktörler, özellikle İsrail ve Körfez ülkeleri, olası çatışmaya karşı önlemlerini artırıyor; hem askeri hem de diplomatik hazırlıklar hız kazandı.

Bölgesel ve küresel riskler

Olabilecek bir çatışma, sadece bölgeyi değil, küresel piyasaları ve uluslararası ilişkileri de etkileyebilir. Yatırımcılar risk algısını artırırken, bazı ülkeler vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Ayrıca sivil halk için ciddi tehlikeler söz konusu; olası insani krizler, diplomatik çözümün önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor.

Analistler, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin çatışma riskini belirleyeceğini söylüyor. Diplomasi hala bir seçenek olarak varlığını sürdürse de, süre baskısı, askeri yığınak ve tarafların sert açıklamaları, bölgeyi büyük bir kriz ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor. Önümüzdeki günler, gerilimin hangi yöne evrileceğini gösterecek kritik bir eşik olarak görülüyor.