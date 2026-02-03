İran-ABD görüşmeleri 6 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak

Öte yandan İran Fars haber ajansı İranlı bir hükümet yetkilisine dayandırarak, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ülkenin nükleer programı ile ilgili olarak "ABD ile müzakerelerin başlaması emri verdiğini" aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada anlaşma konusunda olumlu konuşmuş, ancak anlaşma olmazsa "İran'a kötü şeyler olabilir" diyerek yeniden gözdağı vermişti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani de müzakereler için bir çerçeve oluşturulduğunu açıklamıştı.

Laricani, "Medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine, müzakereler için yapısal düzenlemelerde ilerleme kaydediyoruz" dedi.

Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili "diplomasinin sürdüğünü" söylerken, görüşmelerin başlaması için Washington'ın bölgedeki askeri varlıklarını çekmesi gerektiğini vurguladı. Yetkili "Şu anda top Trump'ın sahasında" dedi.

Rusya'dan uranyum depolama teklifi

Bu arada Rusya da, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak ve müzakereleri desteklemek amacıyla İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumunu işlemeyi ve depolamayı teklif etti.

Reuters haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı sözcüsü Dimitri Peskov, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Moskova'nın ABD ile müzakereleri desteklemek amacıyla İran'dan zenginleştirilmiş uranyum alıp, sivil nükleer reaktörler için yakıta dönüştürme tekliflerini yinelediklerini belirtti.

Ancak yarı resmi İran haber ajansı Tasnim'e göre İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkili, Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ülke dışına göndermeyeceğinde ısrar etti.