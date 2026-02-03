İran, ABD ile İstanbul görüşmelerine temkinli yaklaşıyor

İngiliz haber ajansı Reuters, İranlı bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, İran’ın ABD ile cuma günü İstanbul’da yapılması planlanan müzakerelere "ne iyimser ne de kötümser" yaklaştığını, Tahran’ın savunma kapasitesi konusunda ise herhangi bir pazarlığa girmeyeceğini aktardı. Kaynak, söz konusu görüşmenin, ABD’nin gerçekten "ciddi ve sonuç odaklı" bir müzakere niyetine sahip olup olmadığını göstereceğini ifade etti.

İstanbul’daki Tahran–Washington görüşmelerinde öncelik gerilimi düşürmek

Öte yandan Reuters, ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı başka bir haberinde, Tahran ile Washington arasında İstanbul’da yapılacak görüşmelerin önceliğinin, taraflar arasındaki gerilimi azaltmak ve olası bir çatışmayı önlemek olduğunu ancak müzakerelerin çerçevesinin henüz netlik kazanmadığını bildirdi. Yetkili ayrıca, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının Türkiye’deki toplantıya davet edildiğini kaydetti.