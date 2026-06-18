İran: ABD ile mutabakat resmen imzalandı

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat zaptının, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.



ABD ile İran arasında savaşın sona ermesine yönelik barış sürecinde son aşamaya gelindi.

Uzun süren görüşmelerin ardından iki ülkenin mutabakata vardığı, imzaların atılmasının beklendiği ifade edilmişti.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat zaptı, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de 14 maddelik mutabakat zaptının resmen imzalandığını duyurdu.

ABD basını paylaştı: 14 maddelik ABD-İran mutabakat metniHaberler

İran Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın iki ülke lideri tarafından dijital ortamda imzalandığını ve uygulamaya konulduğunu açıkladı.

ABD'li yetkililer de İsrail basınına yaptıkları açıklamada anlaşmanın imzalandığını doğruladı.