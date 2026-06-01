İran: ABD ile müzakereleri Lübnan'a yapılan saldırılar durana kadar askıya aldık

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nda, Tahran yönetiminin, Lübnan'a yapılan saldırıların ardından ABD ile müzakereleri askıya aldığı duyuruldu.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın "saldırgan eylemlerine" karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm Adası ve Goruk bölgesindeki füze rampalarının hedef alındığını duyurdu.

İran yönetimi ise saldırılara kısa sürede karşılık verdi.

İran ordusu, Kuveyt'te bulunan ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Kuveyt makamları, hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahale ettiğini açıklarken ülke genelinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Netanyahu'dan saldırı talimatı vermişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sabah saatlerinde İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermişti.

"Lübnan ateşkesi olmadan anlaşma olmaz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de aynı gün İsrail'in son günlerde artan saldırılarına atıf yaparak, Lübnan'daki ateşkesin savaşı sona erdirmek için ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz parçası olduğunu açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan'daki ateşkes, savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Lübnan'da olanların başat aktörü ABD'dir. Siyonist rejim, görünürdeki ateşkese rağmen Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin topraklarında en ağır ve en vahşi suçları işlemeye devam ediyor." ​​​​​​​

ABD ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin ise Bekayi, müzakere ve diyalogun taraflar arasında güven olduğu anlamına gelmediğini, ABD ile görüşmelerin şüphe ve güvensizlik ortamında başladığını vurguladı.

ABD'nin çelişkili açıklamaları ve medya üzerinden verdiği mesajların müzakere sürecini uzattığını belirten Bekayi, mevcut aşamada nükleer konuların gündemde olmadığını öne sürdü. Bekayi, konuyla ilgili adım atmaları gerektiğinde ne yapacaklarını iyi bildiklerini söyledi.

Dahiye bölgesinde yeniden zorunlu göç başladı

Netanyahu'nun, orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermesinin ardından bölge sakinleri evlerini terk etmeye başladı.

Yüz binlerce kişinin yaşadığı Dahiye'nin ana çıkış noktalarında yoğun araç trafiği oluşurken, çok sayıda aile başkentte nispeten daha güvenli olduğu düşünülen bölgelere yöneldi.