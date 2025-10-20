  1. Ekonomim
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’ın aracılar yoluyla ABD ile mesaj trafiğini sürdürdüğünü, ancak Washington’un aşırı taleplerinin yeni müzakerelerin önünde engel oluşturduğunu belirtti.

İran: ABD ile müzakereye hazırız ancak Washington'un aşırı talepleri yeni müzakereleri engelliyor
Bekayi, Tahran'ın aracılar üzerinden ABD ile mesaj alışverişini sürdürdüğünü ancak bu temasların resmi müzakereler olarak yorumlanmaması gerektiğini belirterek, ABD'nin "aşırı taleplerini" sürdürmesinin yeni müzakerelerin önünde engel oluşturduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'ın İran ile ABD arasında yeni bir arabulucu olarak ortaya çıkıp çıkmadığı yönündeki bir soru üzerine Bekayi, İran ile ABD arasında aracılar üzerinde temasların devam ettiğini ancak bunun müzakerelerde yeni bir aşamaya geçildiği anlamına gelmediğini belirtti.

İki tarafın da birbirinin haklarına saygı duyması gerektiğini söyleyen Bekayi, müzakerelerin eşit şartlar oluşmadan şekillenmeyeceğini kaydetti.

"Şu anda müzakere aşamasında değiliz"

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "İran'dan telefon aldığı" yönündeki iddiasının sorulması üzerine Bekayi, "Aracılar üzerinden temaslar yapılıyor. Şu anda müzakere aşamasında değiliz. (ABD'nin) Aşırı beklenti ve talepleri devam ettiği sürece müzakere ve uzlaşı zemini olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bekayi, İran'ın çıkarlarını ve haklarını dikkate alan "makul bir diyaloğa" hazır olunması halinde ABD ile nükleer müzakerelere açık olduklarını söyledi.

