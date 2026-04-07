İran: ABD-İsrail saldırılarında 250 öğrenci ve 60 öğretmen hayatını kaybetti
ABD ile İsrail'in, İran'a saldırılarında ülke genelinde 250 öğrenci ve 60 öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran basını, Eğitim ve Öğretim Bakanlığı’nın açıklamasını paylaşarak, 28 Şubat'tan itibaren devam eden ABD-İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Saldırılarda şu ana kadar 250 öğrenci ve 60 öğretmenin hayatını kaybettiği belirtilerek, saldırılarda 750 eğitim merkezinin zarar gördüğü kaydedildi.