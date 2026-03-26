İran, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1937'ye yükseldiğini duyurdu

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Caferiyan, uluslararası basına, ABD ve İsrail'in 27 gündür yürüttüğü saldırılarda yaşamını yitirenler ve yaralananlara ilişkin bilgi verdi

Caferiyan, ABD-İsrail saldırılarında aralarında 212 çocuk ile 240 kadının olduğu 1937 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırılarda 24 bin 800’ün üzerinde İranlının yaralandığını aktaran Caferiyan, bunlardan yaklaşık 4 bininin kadın, 1621’inin ise çocuk olduğunu bildirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.