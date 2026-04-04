İran: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 24 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

İran Ulusal Acil Servis Kurumu Başkanı Cafer Miadfer, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarında bugüne dek 24 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu kişilerden 3’ünün 115 Acil Servis personeli olduğunu kaydeden Miadfer, diğerlerinin ise çeşitli bölümlerde çalışan doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluştuğunu belirtti.