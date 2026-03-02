İran: ABD-İsrail'in saldırılarında 170 öğretmen ve öğrenci hayatını kaybetti

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı hava operasyonlarını sürüyor. İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, saldırıların hedefi olan eğitim kurumlarında şu ana kadar 170 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurdu. Minab kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırı, operasyonun en kanlı sivil kaybı olarak kayıtlara geçti.

Bölgesel çatışma, askeri hedefleri aşarak sivil yaşam alanlarına sirayet etti.

İran resmi makamları tarafından yapılan son açıklamalar, eğitim camiasının maruz kaldığı yıkımın boyutlarını ortaya koydu.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.