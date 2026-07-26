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İran: ABD mesaj alışverişini sürdürüyor ancak önceliğimiz İran’ı savunmak

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’lilerin mesaj alışverişini sürdürdüğünü ancak önceliklerinin İran’ı savunmak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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İran: ABD mesaj alışverişini sürdürüyor ancak önceliğimiz İran’ı savunmak
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İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’lilerin mesaj alışverişini sürdürdüğünü ancak önceliklerinin İran’ı savunmak olduğunu söyledi.

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  İran devlet televizyonunun haberine göre, Bekayi, ABD’lilerin İran ile mesaj alışverişinde bulunduğunu belirtti.

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 Bekayi, "Ancak bizim için öncelik egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve ABD’nin işlediği savaş suçlarına karşı halkımızı savunmaktır." dedi.