  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran: ABD, müzakere konusunda ciddi değil
Takip Et

İran: ABD, müzakere konusunda ciddi değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "müzakereye açık olduğu" yönündeki açıklamalarına ilişkin, "ABD, müzakere konusunda gerekli ciddiyete sahip değil." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran: ABD, müzakere konusunda ciddi değil
Takip Et

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

Bekayi, "ABD, müzakere konusunda gerekli ciddiyete sahip değildir. Ya müzakereyi doğru anlamamaktadır ya da davranışlarının mahiyeti dikte etmekten başka bir anlama gelmemektedir." dedi.

İranlı Sözcü, ABD'nin bu yaklaşımında ısrar ettiği müddetçe, anlamlı bir müzakerenin gerçekleşmeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 18 Kasım'da Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmesinde, "İran bir anlaşma yapmak istiyor. Bence bunu çok istiyorlar. Ben tamamen açığım, onlarla görüşüyoruz ve süreci başlattık. İran ile bir anlaşma yapmak güzel olur... Bence bunu çok istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Trafik güvenliğini tehdit eden sürücülere caydırıcı cezalar geliyorTrafik güvenliğini tehdit eden sürücülere caydırıcı cezalar geliyorGündem
İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Norveç'te kuzen evliliklerine hapis cezası geliyorNorveç'te kuzen evliliklerine hapis cezası geliyorDünya
Deprem endişesi ve yüksek prim potansiyeli sıfır konuta ilgiyi artırdıDeprem endişesi ve yüksek prim potansiyeli sıfır konuta ilgiyi artırdıEkonomi

 

Dünya
COP30 sona erdi: Ülkeler hangi konularda anlaşmaya varabildi?
COP30 sona erdi: Ülkeler hangi konularda anlaşmaya varabildi?
Dünyanın en değerli şirketleri listesi güncellendi: İşte ilk 50
Dünyanın en değerli şirketleri listesi güncellendi: İşte ilk 50
Rusya: Ukrayna'ya ait 75 İHA'yı çeşitli bölgelerde vurduk
Rusya: Ukrayna'ya ait 75 İHA'yı çeşitli bölgelerde vurduk
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Merz ve Macron ile görüştü
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Merz ve Macron ile görüştü
Norveç'te kuzen evliliklerine hapis cezası geliyor
Norveç'te kuzen evliliklerine hapis cezası geliyor
The Economist: Küba felakete doğru gidiyor
The Economist: Küba felakete doğru gidiyor