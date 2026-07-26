İran: ABD son iki gecedir saldırılarını durdurunca, biz de durdurduk

İran devlet televizyonuna konuşan Ekreminiya, ABD-İran savaşındaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekreminiya, "ABD, son iki gecedir saldırılarını durdurdu. Bizim stratejimiz de misillemeye dayalı olduğu için, İran'ın karşı operasyonları da durduruldu" dedi.

ABD'nin son iki gecedir saldırı düzenlememesinin tek taraflı ateşkes anlamına gelip gelmediğine ilişkin soruya İranlı sözcü, "ABD tarafının henüz net bir strateji izlediğini söylemek mümkün değil. Ancak mevcut tablo, Washington'ın stratejik karar alma sürecinde çıkmaz yaşadığını ve yıprandığını gösteriyor" yanıtını verdi.

ABD'nin kara harekatı seçeneğini de değerlendirdiğini öne süren Ekreminiya, Irak Savaşı deneyimi, İran'ın savunma kapasitesi ve bölgenin jeopolitik koşullar nedeniyle Washington'ın böyle bir adımın ağır maliyetler doğuracağını bildiğini savundu.

Son iki gecedir saldırıların durmasının da ABD'nin stratejik hesaplarını yeniden gözden geçirmesinden kaynaklanmış olabileceğini dile getiren Ekreminiya, ABD'nin ilerleyen günler için yeni senaryolar hazırlamış olabileceğini ancak mevcut koşulların Washington açısından elverişli olmadığını iddia etti.

ABD'nin önündeki olası senaryolara da değinen Ekreminiya, Washington'ın savaştan çıkış stratejisi arayabileceğini ancak bunun İsrail Başbakanı'nın ABD ziyareti ve İsrail'in tutumundan etkilenebileceğini söyledi.

Geniş çaplı hava saldırıları ya da kara harekatının da ihtimaller arasında bulunduğunu belirten İranlı sözcü, İran Silahlı Kuvvetleri'nin tüm senaryolara hazır olduğunu ifade etti.