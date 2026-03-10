İran, ABD ve İsrail büyükelçilerini sınır dışı eden ülkelere Hürmüz Boğazı'nı açacak

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı sürerken, İran’dan Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Herhangi bir Arap veya Avrupa ülkesi İsrail ve ABD büyükelçilerini topraklarından sınır dışı ederse, yarından itibaren Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunda tam serbestliğe sahip olacaktır" ifadeleri kullanıldı.