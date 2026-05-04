İran: ABD'nin görüşlerini inceliyoruz, ültimatomla müzakereyi kabul etmiyoruz

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin, ülkesinin Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunmuş olduğu 14 maddelik teklifle ilgili açıklamalarını paylaştı.

Bekayi, Tahran’ın çözüm planına ABD tarafının verdiği yanıtın kendilerine ulaştığını ve inceleme sürecinin başladığını duyurdu.

Bekayi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizleyeceği yönündeki iddialara ilişkin, “14 maddelik önerisi savaşın sona erdirilmesine odaklanmıştır. Önerilen çerçeve öncelikle bir duraklama ve ardından 30 günlük bir süre zarfında ayrıntıların ele alınması üzerine kuruludur. Nükleer mesele bu maddelerde yer almamaktadır. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemeyi taahhüt ettiği yönündeki iddialar, medyanın uydurmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın, ültimatomla müzakere yürütmeyi kabul etmediğini söyleyen Bekayi, olası bir anlaşmanın garantisinin ülkesinin sahadaki gücü olduğunu ifade etti.