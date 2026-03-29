İran: ABD’nin İran sınırlarından uzaklaşmaktan başka seçeneği yok

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD’ye yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın sahadaki istihbarat üstünlüğünü elde ettiğini savunarak, "Radar ağını felç etmeye, lojistik hatları hedef almaya ve bölgede ABD’ye kayıp verdirmeye yönelik operasyonlar sürüyor. İran’ın istihbarat üstünlüğü ve gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ABD’nin İran sınırlarından uzaklaşmaktan başka seçeneği yok" dedi.

Musevi, İran’ın cuma günü Suudi Arabistan’daki El-Harc Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıda vurulan ve ağır hasar alan E-3 Sentry tipi havadan erken ihbar ve kontrol (AWACS) uçağını hatırlatarak, "Bunu düşürülen AWACS ve yakıt ikmal uçakları ile tahrip edilen ABD hangarları gösteriyor. Yakında bu listeye daha yüksek değerli hedefler de eklenecek" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, cuma günü yaptığı açıklamada Gerçek Vaad 4 Operasyonu'nun 83'üncü dalgası kapsamında, "ABD'nin El-Zafra Hava Üssü, El-Udeyri helikopter üssü ile Ali el-Salem Hava Üssü'ndeki nakliye uçakları ve İHA hangarları, ABD'ye ait jet ve savaş uçaklarının yakıt depoları ile Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki Patriot sisteminin bakım ve hangarları, uzun ve orta menzilli, katı ve sıvı yakıtlı, çoklu savaş başlıklı füzeler ve kamikaze İHA'larla vuruldu" ifadelerini kullanmıştı.

ABD basını ise hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında 2'si ağır 10 ABD askerinin yaralandığını ve ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğünü bildirmişti.