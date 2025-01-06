İran: ABD'nin nükleer tesislerimizi tehdit etmesi uluslararası hukukun ihlalidir

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Bekayi, haftalık basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bekayi, "Bir ülkenin barışçıl nükleer tesislerine yönelik tehditler, Birleşmiş Milletlerin (BM) taahhütlerinin açık bir ihlalidir. Adil bir ortamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu duruma müdahale etmesi ve ABD'yi bu tür açıklamalarından dolayı sorumlu tutması beklenir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye ile karayolu taşımacılık sektöründe yaşanan soruna ilişkin bir soru üzerine "sorunun siyasi olmadığını" söyledi.

İranlı kamyon şoförlerinin Bazergan Sınır Kapısı'nda yaşadığı sorunlar hakkında konuşan Bekayi, "Bu konu siyasi değil, teknik bir meseledir. Sorunun çözümü için takipteyiz. Hem bizim hem de Türkiye'nin çabası, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bu meseleyi çözmek olmuştur." dedi.

İranlı yetkili, sorunun çözümü kapsamında bir heyetin gelecek günlerde Türkiye'ye gideceğini kaydetti.