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İran ABD’nin son saldırılarının bilançosunu açıkladı: 18 ölü, 142 yaralı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD’nin ülkesine yönelik son saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 142 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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İran ABD’nin son saldırılarının bilançosunu açıkladı: 18 ölü, 142 yaralı
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin ülkesine yönelik son saldırılarının bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD saldırılarında 2’si kadın ve 1’i çocuk olmak üzere en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek "61'i kadın ve 44'ü 18 yaş altı olmak üzere 142 kişi ise yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan kayıpların sayılardan ibaret olmadığını vurgulayan Kermanpur, "Her sayının ardında bir insan ve bir aile yatıyor" dedi.