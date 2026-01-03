İran, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını kınadı

İran, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının Venezuela'nın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin askeri müdahalesinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın temel ilkelerine ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "Bu saldırı, özellikle kuvvet kullanımını yasaklayan BM Şartı'nın 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasının açık bir ihlali olup tam anlamıyla bir saldırı eylemi niteliğindedir. Söz konusu saldırının, BM ve hukukun üstünlüğü, barış ve uluslararası güvenlik konusunda hassasiyeti bulunan tüm devletler tarafından derhal ve açık biçimde kınanması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin BM üyesi bağımsız bir devlete yönelik askeri saldırısının bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği ciddi biçimde tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, bu adımın tüm uluslararası sistemi etkileyeceği ve BM Şartı'na dayalı uluslararası düzeni daha da zayıflatacağı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, Venezuela'nın ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kendi geleceğini tayin hakkını savunma yönündeki meşru hakkı hatırlatılarak, "İran, başta BM ve BM Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm devletler ile uluslararası kuruluşların, ABD'nin Venezuela'ya yönelik bu hukuka aykırı saldırısının derhal durdurulması konusundaki hukuki ve ahlaki sorumluluğuna dikkat çekmektedir. Ayrıca söz konusu askeri saldırı sırasında işlenen suçların planlayıcıları ve faillerinin tespit edilerek hesap vermelerinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamaktadır" denildi.