İran: ABD'nin yeni yaptırımları ekonomik terörizm

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İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin İran’a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını ‘ekonomik terörizm operasyonu’ olarak nitelendirerek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Güvenlik Konseyi Başkanı'na ve BM üyesi ülkelere konuya ilişkin mektup gönderdi.

Erakçi mektubunda, ABD’nin ikincil yaptırımlar ve finansal sistemden dışlama tehdidiyle bağımsız ülkeleri İran’la yasal ekonomik ilişkilerini sonlandırmaya zorladığını kaydederek, bu uygulamaların BM Şartı’ndaki egemen eşitlik ve devletlerin ekonomik politikalarını özgürce belirleme ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

ABD'nin söz konusu uygulamalarının sivilleri gıda, ilaç, tıbbi ekipman ve enerji gibi temel ihtiyaçlara erişimden mahrum bırakarak ‘toplu cezalandırma’ anlamına geldiğini vurgulayan Arakçi, BM ile üye ülkelerden ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ve ikincil yaptırım tehditlerini kınamalarını istedi. Arakçi, ülkesinin, ABD'nin eylemlerinden kaynaklanan zararların tazmini için uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yolları kullanma hakkını saklı tuttuğunu da ifade etti.