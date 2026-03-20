İran: ABD’ye ait F-35 savaş uçağı vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran hava sahasında operasyon yürüten ABD ordusuna ait F-35 tipi bir savaş uçağının hava savunma sistemleriyle vurulduğu ve uçağın hasar aldığı belirtildi. İran basını da uçağın vurulma anına ait olduğu öne sürülen termal kamera görüntülerini yayımladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins ise olaya ilişkin açıklamasında, bir F-35 uçağının muharebe görevi sırasında isabet aldığını teyit etti. Uçağın düşmediğini ancak Orta Doğu'da bulunan bir Amerikan askeri üssüne acil iniş gerçekleştirmek zorunda kaldığını belirten Hawkins, pilotun durumunun stabil olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.