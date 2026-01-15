İran Adalet Bakanı protestoları iç savaşa benzetti, herkesi suçlu ilan etti

İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi, ülkede yaşananlar için "iç savaş" benzetmesi yaparak protestolara katılan herkesi "suçlu" ilan etti.

"Bu süreçte tutuklanan herkes kesinlikle suçludur, çünkü oradaydılar" diye konuşan Adalet Bakanı, üç haftadır yaşananlar için "Bu artık bir protesto değil, tam anlamıyla bir iç savaştı" ifadelerini kullandı.

İran'da gösteriler, 28 Aralık Pazar günü başkent esnafının ekonomik krizi protesto etmek için sokağa çıkmasıyla başlamıştı.

Başlangıçta kimsenin tutuklanmadığını söyleyen Bakan, "yıkım ve öldürme eylemlerine katılanlara hoşgörü gösterilmeyeceğini" kaydetti. Tahran yönetimi, barışçıl gösterilerin bir noktada ABD ve İsrail'in müdahalesiyle rejim karşıtı yıkıcı bir eyleme dönüştüğünü savunuyor.

Protestocular "hızlıca" yargılanacak

DW Türkçe'de yer alan habere göre İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de gözaltına alınan şüphelilerin hızla yargılanacağına ve idamların gündemde olacağına işaret etti.

İran devlet televizyonunda paylaşılan bir videoda Muhsini Ejei, "Eğer bir iş yapacaksak, bunu şimdi yapmalıyız. Eğer bir şey yapacaksak bunu hızlıca yapmalıyız. Eğer geç kalınırsa iki ay, üç ay sonra yapılırsa aynı etkiyi yaratmaz" dedi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) adlı sivil toplum kuruluşu, İran güvenlik güçlerinin en az 3 bin 428 göstericiyi öldürdüğünü, 10 binden fazla kişinin de tutuklandığını bildirdi.

IHR, İran'daki sağlık ve eğitim bakanlıklarından yeni bilgiler elde edildiğini, sayının bu nedenle bir anda arttığını belirterek, ölümlerin tamamına yakınının 8-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştiğini bildirdi.

Bugün göstericiler tarafından öldürüldüğü belirtilen 100 güvenlik görevlisi için de toplu bir cenaze töreni düzenlendi. Tahran'da on binlerce kişinin katıldığı törende İran bayrakları ile ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğrafları taşındı.

Devrim Muhafızları'ndan ABD ve İsrail'e rest

Bu arada, İran hükümetinin internete erişimi kısıtladığı 8 Ocak'tan bu yana aktivistler Starlink aracılığıyla dış dünya ile iletişim kurarken Tahran'da yaşayanlar, yetkililerin Starlink cihazlarını toplamak için uydu anteni bulunan apartmanlara baskınlar düzenlediğini bildiriyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhammed Pakpur gösterilerin arkasında ABD ve İsrail'in olduğunu söyleyerek bu iki ülkeye "kararlı" biçimde karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi. Pakpur ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu "İranlı gençlerin katilleri" olmakla suçladı.