İran, Ali Laricani'nin öldüğünü doğruladı
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği doğrulandı.
Netanyahu duyurmuştu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’yi öldürdüğünü açıkladı. İsrail televizyonunda yayınlanan açıklamasında Netanyahu “Bu sabah İran’ı fiilen yöneten gangsterler çetesi olan Devrim Muhafızları’nın başındaki Ali Larijani’yi ortadan kaldırdık” dedi. Netanyahu'nun açıklamasından yaklaşık 12 saat sonra İran Medyası Laricani'nin ölümünü doğruladı.