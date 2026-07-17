İran, 'altyapımıza saldırı olursa tedarik zinciri çöker' dedi, ABD dinlemedi iki köprüyü vurdu
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik santralleri ve köprülerini hedef alabileceğine ilişkin tehditlerinin ardından İran Lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, ülkenin enerji altyapısına yönelik olası saldırıların bölgesel enerji tedarik zincirini tamamen çökertebileceği uyarısında bulunmuştu. Karşılıklı açıklamaların ardından ABD ordusu İran'da 2 köprüyü vurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'deki 2 köprünün hedef alındığı bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, ABD hava saldırısında vurulan köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Bölgede altyapı tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." demişti.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.