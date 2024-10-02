İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: “Nükleer tesislere saldırı ihtimaline karşı gerekli caydırıcılık sağlanıyor”

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yeni nükleer müzakerelerin başlamasına değinen İslami, “Asıl önemli olan, nükleer programımız etrafında tüm gürültülerin ve öne sürülen bahanelerin yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerle bağlantılı olmasıdır. Bu müzakereleri ise Dışişleri Bakanlığı yürütmektedir” ifadelerini kullandı.

"Silahlı kuvvetler gerekli caydırıcılığı sağlıyor”

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırı düzenleyeceği iddiasını değerlendiren İslami, “İsrail, her zaman bu tür iddialarda bulundu ve bulunmaya devam ediyor. Siyonist rejim, vahşi bir rejimdir. Netanyahu vampir gibi davranıyor ve dünya genelinde bu rejime karşı ciddi eleştiriler var. Böyle deli bir kişiden ne beklenebilir ki? İran'ın caydırıcılığı, silahlı kuvvetlerin sorumluluğunda ve bu görev başarıyla yerine getirilmektedir” dedi.

"İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldıracak" iddiası

ABD'li haber sitesi Axios, İsrailli yetkililerin İran'ın dün gerçekleştirdiği füze saldırısına "İsrail'in misilleme olarak İran'ın nükleer tesislerine saldırı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olacağı" uyarısında bulunduğunu belirtmişti.