İran Atom Enerjisi Kurumu: Bu sabah Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlendi

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların saldırıları 22 gündür sürüyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail’in, Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’ne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in uluslararası yükümlülükleri hiç sayarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıkladı.