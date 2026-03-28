İran Atom Enerjisi Kurumu duyurdu: Buşehr Nükleer Enerji Santrali üçüncü kez hedef alındı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında, Basra Körfezi kıyısında bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali üçüncü kez hedef alındı.

İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına cuma günü saat 23.40’ta bir füze isabet etti. İlk verilere göre olayda herhangi bir can kaybı, maddi ya da teknik hasar meydana gelmemiştir. Saldırının ardından yapılan ilk incelemeler, merminin santral sahasına isabet etmesine rağmen tesisin farklı bölümlerinde herhangi bir hasar oluşmadığını göstermektedir" denildi.

"Ciddi bir nükleer kazaya neden olabilir"

Açıklamada ayrıca, söz konusu santralin 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail tarafından üçüncü kez hedef alındığı belirtilerek, "Santral halihazırda faaliyettedir ve önemli miktarda radyoaktif madde içermektedir. Bu nedenle tesise yönelik herhangi bir zarar, bölgede telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilecek ciddi bir nükleer kazaya neden olabilir. Barışçıl nükleer tesislerin hedef alınması, bu tür merkezlerin askeri saldırılardan muaf tutulmasına ilişkin uluslararası düzenlemelerin açık ihlali niteliğindedir. Bu tür eylemler, bölgenin güvenlik ve emniyetini ciddi şekilde tehdit edebilir" ifadelerine yer verildi.

Daha önce iki kez hedef alınmıştı

Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahası, 28 Şubat’ta başlayan saldırıların ardından 17 ve 24 Mart’ta da ABD ve İsrail’in füze saldırılarının hedefi olmuştu. Söz konusu saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar oluşmadığı ve santralin hiçbir bölümünde zarar meydana gelmediği bildirilmişti.