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İran: BAE ve Kuveyt'teki ABD üsleri füze ve İHA'larla vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki ABD üslerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı duyurdu.

Haber Merkezi
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İran: BAE ve Kuveyt'teki ABD üsleri füze ve İHA'larla vuruldu
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İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Kuveyt'teki Ahmed el-Ceber üssünde ABD ordusuna ait uydu iletişim sistemleri, teçhizat depoları ve savaş uçağı yuvalarının füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu ifade edildi. Saldırıların iletişim sistemlerinde ve savaş uçağı hangarlarında hasara ve kayıplara yol açtığı belirtildi.

BAE ve Kuveyt’teki üsler hedef alındı

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Minhad üssünde ABD kuvvetlerinin bulunduğu yer ve radar sistemlerinin de füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Kubeyt'teki Ahmed el-Ceber Üssü'nün Batı Asya'da ABD ordusunun desteklenmesinde çok önemli bir rol oynadığı, hava ve gözetleme operasyonları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu vurgulandı. BAE'deki El Minhad üssünün ise ABD kuvvetlerinin hava desteği ve taşınması için önemli merkezlerden biri olduğu kaydedildi.

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