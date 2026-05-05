İran BAE'ye saldırdığı iddialarını yalanladı

İran’daki askeri kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri sınırına yakın stratejik öneme sahip limanda geçtiğimiz gün çıkan yangının planlı bir saldırı olmadığını açıkladı. Açıklamada, bölgede ABD güçlerinin izlediği askeri tutuma dikkat çekilerek, yaşanan olayın arkasında Washington’un riskli hamlelerinin olduğu öne sürüldü.

İran devlet televizyonuna konuşan askeri yetkililer, "İslam Cumhuriyeti’nin bu tesislere saldırmak için önceden hazırlanmış bir programı bulunmuyordu. Yaşananlar Hürmüz Boğazı içindeki kısıtlı yollardan yasadışı gemi geçişi sağlamaya çalışan ABD maceracılığının bir sonucudur" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin bölgede sürekli olarak güç gösterisine başvurmasının, uluslararası ilişkilerde krizi daha da derinleştirdiği de vurgulanırken; yetkililer diplomasi yerine şiddetin seçilmesinin, dünya çapında ekonomik istikrarsızlığa yol açtığı görüşünde birleşti.

İran Devrim Muhafızları'na ciddi tepki gösterdi

Ülke dışından yayın yapan muhalif medya kuruluşu Iran International, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın BAE ve civarındaki olaylar sonrasında İran Devrim Muhafızları'na ciddi tepki gösterdiğini ileri sürdü. Haberde, Pezeşkiyan'ın "hükümetin bilgisi ya da onayı olmadan Hürmüz Boğazı, BAE ve Umman’da düzenlenen saldırılar nedeniyle" Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi'ye öfkesini dile getirdiği iddia edildi.

Aynı haber kapsamında Pezeşkiyan’ın, olayların çatışmaya dönüşme riskine karşı Dini Lider Mücteba Hamaney ile acil bir toplantı istediği aktarıldı. Cumhurbaşkanının saldırıları “geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilecek bir delilik ve tamamen sorumsuzluk” olarak değerlendirdiği belirtildi.

“Hürmüz Boğazı’nın yeni denklemi şu an sağlamlaşıyor"

Öte yandan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise Salı günü yaptığı açıklamada, artan gerilimin enerji güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekti. Galibaf, ABD ve müttefiklerini dört haftadır süren ateşkesi bozmakla suçlarken, “Hürmüz Boğazı’nın yeni denklemi şu an sağlamlaşıyor. ABD ile müttefiklerinin ateşkesi çiğnemesi ve abluka kurması nedeniyle enerji sevkiyatı tehdit altına girmiştir. Mevcut durumun ABD için dayanılmaz olduğunu biliyoruz ancak biz henüz işe başlamadık bile” dedi.

Başta petrol olmak üzere, hayati pek çok ürünün taşındığı Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının, dünya genelinde ciddi fiyat artışlarına yol açabileceği uyarısı da Galibaf tarafından yinelendi.

Süregelen krize ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise askeri seçeneklerin çözüm olmadığını söyledi. Arakçi ayrıca, Pakistan'ın arabuluculuğunda devam eden barış görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti.