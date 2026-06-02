  3. İran basını: ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağı hâlâ inceleniyor
İran'ın, ABD ile olası nükleer anlaşmaya ilişkin taslağı incelemeyi sürdürdüğü ve henüz arabulucular üzerinden resmi yanıt vermediği bildirildi. Tahran yönetiminin, geçmiş müzakere süreçlerinde yaşanan deneyimler nedeniyle temkinli hareket ettiği, anlaşmadan somut kazanımlar elde etmeye odaklandığı belirtildi.

İran'ın, ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağını hala incelediği ve henüz Tahran'dan bir yanıt gönderilmediği bildirildi.

İran'ın Mehr Haber Ajansının ABD ile müzakere süreciyle ilgili bilgi sahibi kaynağına dayandırdığı habere göre, ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağı hala Tahran'da inceleniyor ve henüz görüşmelerin aracısı Pakistan'a yanıt gönderilmedi.

ABD'nin önceki dönemlerdeki müzakere süreçlerinde sözlerini yerine getirmemesinin İran'ın çok daha ihtiyatlı hareket etmesine yol açtığına işaret edilen haberde, İran'ın önceki tecrübelerine dayanarak muhtemel anlaşmada somut faydalar elde etmeye odaklandığı belirtildi.

