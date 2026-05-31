İran basını: ABD ile olası mutabakat zaptı geçersiz kalabilir

İran basınına göre ABD ile devam eden müzakereler sonucu imzalanması muhtemel mutabakat zaptının geçersiz sayılma ihtimali bulunuyor.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, İran ile ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi.

Haberde, İran ile ABD arasında olası mutabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinin devam ettiği ancak şu ana kadar mutabakat zaptı metninin son şekline kavuşmağı ifade edildi.

Ayrıca, tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olduğu kaydedildi.​​​​​​​